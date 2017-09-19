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Konya'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir içkili eğlence merkezinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilen Semih E. ve Vehbi Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateşle yaralanan Osman Y, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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