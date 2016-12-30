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Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

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Selçuklu Mahallesi'nde, Süha B. (32) ile daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun S. (33) ve Abidin M.'nin (51) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süha B. yanındaki tabancayla Harun S. ve Abidin M.'ye ateş ederek yaraladı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun S. ve Abidin M. buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Süha B.'nin daha sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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