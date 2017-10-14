Konya'da tek katlı evin salonu çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Konya'da tek katlı evin salonunun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- AA
Konya'da merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Altınmühür Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin salonu, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Bu sırada salonda yemek yiyen Rabia (65), Esma Bekçi (40) ve Selver Göçer (45), bodruma düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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