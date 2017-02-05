Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız?" demesi dikkati çekti.
Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.
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