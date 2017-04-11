Konya'da terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Konya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14'ü DEAŞ, 4'ü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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