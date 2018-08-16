Konya'da tır midibüsle çarpıştı: 9 yaralı

İbrahim Erdaşoğlu (47) idaresindeki 70 FH 961 plakalı midibüs, Karaman yolu yeni çevre yolu kavşağında, Salih Çetin'in (60) kullandığı 14 AAF 508 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile midibüste bulunan Mustafa Yardımcı, Nefaret ve Yiğit Han Küçüktürk, Duran ve Hatun Erdaşoğlu, Ahmet ve Berika Tezcan yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.