Konya'da TIR'ını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı TIR'ı, Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde devriye görevi yapan polislerin üzerine sürdüğünün bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Durdurulan TIR'ını sürücüsü A.K, polislere direnince tartışma yaşandı.

Alkol kontrolü yaptırmak istemeyen sürücü gözaltına alındı.

Daha önce de ehliyetine alkollü arkaç kullanmaktan el konulduğu belirlenen A.K'ye 2 bin 870 lira para cezası uygulandı.