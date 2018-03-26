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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Ş. yönetimindeki 11 EL 748 plakalı otomobil, Hatunsaray Mahallesinden Konya merkez istikametine doğru seyir halindeyken, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Coşkun K. idaresindeki 42 COJ 29 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Coşkun K’nin eşi Emine Kıcık (19), otomobilin ön camından yola fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Emine Kıcık, araç sürücüleri Coşkun K, Kamil S. ile Kamil S'nin aracında bulunan 6 aylık oğlu A.E.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim Araştırma ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Kıcık, hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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