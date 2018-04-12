Konya'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Akşam saat 22:00 sularında Kulu Konya Karayolu Katırtepe mevkisinde 40 yaşındaki Erkan Sayan ve 21 yaşındaki Samet T.'nin kullandığı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada Erkan Sayan hayatını kaybetti.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçtaki yaralılar Kulu Devlet hastanesi kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erkan Sayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Samet T. ile yolculardan Süleyman T. (28) ve Seval A. (27) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı