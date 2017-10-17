Konya'da trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Metin Şentürk idaresindeki 34 SZ 2310 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta karayolunun 10. kilometresinde, karşı yönden gelen Hasan Akmercan'ın kullandığı 42 H 1256 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yoldan çıktı, 42 H 1256 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Ali ve Hatice Moda, Kebiz ve Ahmet Akmercan ile İsmail Kefeli, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Akmercan ile Ali Moda, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.