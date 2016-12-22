Konya'da uçuþlar iptal
Konya'da olumsuz hava þartlarý sebebiyle uçuþlar iptal edildi.
- AA
Konya Havaalaný yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, olumsuz hava þartlarý sebebiyle uçuþlarýn yarýn saat 11.00'e kadar iptal edildiði belirtilerek, "Meteorolojik hadiselerin düzelmesine müteakip uçuþlara tekrar baþlanacaktýr" denildi.
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