Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 225 kilogram kubar esrar ile mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.H'ye (47) ait tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ile ağaç dallarıyla kamufle edilmiş 225 kilogram kubar esrar ele geçirildi, M.H. gözaltına alındı.
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