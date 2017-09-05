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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 225 kilogram kubar esrar ile mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.H'ye (47) ait tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ile ağaç dallarıyla kamufle edilmiş 225 kilogram kubar esrar ele geçirildi, M.H. gözaltına alındı.

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