Konya’da uyuşturucu operasyonunda 7 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 514 adet sentetik uyuşturucu hap ve 8.93 gram esrar maddesi ele geçirildi.
- İHA
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik yapılan mücadelelerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri H.Ç. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. H.Ç.’nin üzerinde yaptığı aramada 8,93 gram esrar maddesi ile aracında yapılan aramada ise 7 bin 514 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli H.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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