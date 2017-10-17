Konya’da uyuşturucu operasyonunda 7 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik yapılan mücadelelerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri H.Ç. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. H.Ç.’nin üzerinde yaptığı aramada 8,93 gram esrar maddesi ile aracında yapılan aramada ise 7 bin 514 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.