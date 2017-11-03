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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Akşehir ilçesinde durdurdukları otomobilde 89 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Akşehir ilçesi Otogar Kavşağı'nda Osman G.'nin kullandığı 06 HC 1402 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere gizlenmiş 178 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü Osman G, araçta bulunan Nurettin G. ve Suriye uyruklu Hala A. gözaltına alındı. Zanlılar, Akşehir Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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