Konya'da uyuşturucuyu bebek çoraplarına saklamışlar

DHA'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir eve uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada kanepe altındaki bebek çorapları içerisine gizlenen satışa hazır 21 paket esrar ile 8 paket eroin ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.