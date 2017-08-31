Konya'da vahşet! Boşanacağı karısını öldürdü, kızını yaraladı

Polise, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhulemayahşi Caddesi Caddesinde bulunan markette bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı geldi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Sevda Y'yi (37) yaralı halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı bölgedeki kuaför dükkanında bir kişinin daha tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevda Y'nin kızı Rabia Y'nin de (17) yaralandığını belirledi.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rabia Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı araştırma sonunda anne ve kızını vuran şüphelinin Sevda Y'nin eşi N.Y. (42) olduğu belirlendi.

Ekiplerce yakalanan zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana'da yaşayan Sevda Y'nin bayram ziyareti için Konya'daki babaevine geldiği, N.Y. ile aralarındaki boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.