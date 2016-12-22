Konya'da yarın 23 Aralık okullar tatil mi? Valilik son dakika haberi

Bugün tüm yurtta yağış hakim durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış Doğu kesimlerinde ise iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA'DA HAVA DURUMU

Kar yağışının etkili olduğu Konya'da yarın ve cumartesi günü de kar yağışı etkisini devam ettirecek. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altında. Bölge genelinin çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

KONYA'DA 23 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

YER YER KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağış: Kar yağışının, 23 Aralık 2016 Cuma günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve bölge genelinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgar: Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yer yer ve zaman zaman (30-50 km/Saat) kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir.

Sıcaklık: Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışı ile yer yer kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. (Bilhassa İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.)

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

KONYA'DA BUGÜN (22 ARALIK PERŞEMBE) TATİL OLAN İLÇELER

Konya'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, il merkezi ve bazı ilçelerde açıklanan okul tatilinin kapsamı genişletildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 22 Aralık 2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği ilçelerle ilgili şu bilgiler verildi: "İlimiz Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü tüm okullarda eğitim ve öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılmıştır."