Konya’da yayladaki çoban çadırına yıldırım düştü: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir’e bağlı Engili Mahallesi Kuyubaşı yaylasında çobanlık yapan Arslan ailesinin çadırına dün gece yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan kısmi yangında Kenan Arslan (37) ve Songül Arslan (33) ile çocuklar 12 yaşındaki Mehmet, 9 yaşındaki Emine, 8 yaşındaki Merve ve 2 yaşındaki Ufuk Arslan yaralandı. Yaralılar yayladan 2 kilometre kadar traktörle kendi imkanları ile indikten sonra 112 acil servis ambulansıyla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında kısmi yanıklar olan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.