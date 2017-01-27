Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Gorbaçov'dan korkutan uyarı: Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir

Dağılan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın savaşa hazırlandığını söyleyerek "Paranın yıkıcı gücü kitlesel imha silahlarına aktarılıyor. Tek hamle yarım kıtayı tahrip edebilir. Politikacılar ve askeri liderler giderek daha da savaşıyor ve savunma öğretileri daha tehlikeli hale geliyor. Yorumcu ve TV şahsiyetleri, karanlık koroda yer alıyor. Her şey, dünya savaşa hazırlanıyormuş gibi görünüyor" dedi.