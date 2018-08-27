Konya'daki büyük yangının sebebi belli oldu, güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Yangın, 24 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesindeki bir mobilya dekorasyon fabrikasında başladı.

Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bitişiğinde bulunan iş yerlerine de sıçrayan yangında ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği 9 iş yeri zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğünden de söndürme ekipleri, TOMA’lar ve Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen yangın söndürme helikopteri de katıldı. 91 araç ile 210 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 7 saatte söndürüldü.

Hızar makinesi patlayınca korkup kaçmış

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri fabrika ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kameralarında bulunan görüntüler sonrası A.B. isimli güvenlik görevlisi gözaltına alındı. A.B.'nin arka kapısı açık olan bir iş yerinde bulunan elektrikli hızarı çalıştırdığı ve makinenin patlayarak yanmaya başladığı ve korkup olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yangına ise patlayan hızardan çıkan alevlerin neden olduğu ortaya çıktı.