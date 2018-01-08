Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan Müslüm Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta bulunan Aygın apartmanında bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti, Müslüm Gök (48) ise ağır yaralandı. Zanlının olaydan önce de ilçeye bağlı Akhüyük Mahallesinde Savaş Kaynak’ı öldürüp kanala attığı ortaya çıktı.

Saldırıda ağır yaralanan Müslüm Gök, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Konya'ya sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Müslüm Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA