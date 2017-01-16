Kop Tüneli'nin 5 bin 200 metresi delindi

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte acı ve tatlı çok önemli izler bırakan Kop Dağı'nın, yakın gelecekte tünelle geçileceğini söyledi.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli'nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını belirten Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla 5 bin 200 metresinde delme işlemi tamamlandı ve gelinen noktada delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

"Bu tip yatırımlar çok önemli ve elzem"

Ustaoğlu, tünelin hizmete geçmesiyle hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programı çerçevesinde bölgenin daha da cazip hale geleceğine inandıklarını vurguladı.

Tünel çalışmasının bölge açısından heyecan verici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "İnşallah 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlandığında, güzergah ve yol altyapısı açısından baktığımızda bu tünel çok önemli bir misyonu yerine getirmiş olacak." ifadesini kullandı.

Bu yatırımın millet nezdinde çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandığını belirten Ustaoğlu, bölge halkının susadığı, özellikle yatırımcıyı teşvik açısından bu tip yatırımların çok önemli ve elzem olduğunu bildirdi.