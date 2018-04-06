Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.