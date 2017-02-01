Köpeğini koyun diye tanıttı çünkü...

Alman polisinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rostock kentinde ismi belirtilmeyen bir kişi, limanda köpeğini yürütürken, liman görevlilerden biri köpeğin künyesinin olmadığını fark etti. Liman görevlisi köpeğin neden bir künyesinin olmadığını sorduğunda, sahibi, onun köpek değil bir koyun olduğunu, bu nedenle de künyeye gereksinimi olmadığını söyledi.

Liman görevlisinin şikayeti üzerine polisin evine gittiği kişi, 'şaka gibi görünmesine rağmen' köpeğinin aslında bir koyun olduğunda ısrar etti. Bunun ardından polis bir veterinerin yardımı istedi. Nitekim veteriner, hayvanın bir köpek olduğunu doğruladı. Almanya'da köpek sahipleri 'Hundesteuer' ismi verilen bir vergi ödüyor. Köpek sahiplerinin vergi ödemesinin nedeni, evcil hayvanlarının kamuya açık alanları 'pis bırakabilmeleri.' Köpek sahiplerine vergi ödediklerini gösteren bir künye veriliyor.

Alman polisine göre, sahibinin, aslında koyun olduğunu söylediği köpeğin cinsi, İspanyol su köpeği. Bu cins köpekler, uzun kıvırcık tüyleri nedeniyle hafif bir biçimde koyunu andırıyor.

Polis yetkilileriyse, köpeğini koyun gibi göstermeye çalıştığı belirlenen kişinin, ceza ödemesi ve muhtemelen vergi kaçırmaktan yargılanması gerekeceğini söylüyor.