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Köpek ısırdı, 7 bin lira tazminat kazandı

Evinin bahçesinde iki köpeğin saldırısına uğrayan adam, 7 yıl sonra 7 bin lira tazminat kazandı.

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Evinin bahçesinde iki köpeğin saldırısına uğrayan adam, 7 yıl sonra 7 bin lira tazminat kazandı. İstanbul Büyükçekmece'de ikamet eden bir kişi, 23 Nisan 2010'da su vanasını açmak için bahçeye indi. Bu esnada komşularına ait iki köpeğin saldırısına uğrayan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla 10 gün hastanede kalan yaralı, 30 gün boyunca da evinde tedavi gördü. Ardından mahkemenin kapısını çalan vatandaş, 2 bin 250 lira maddi ve 40 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan köpek sahibi ise, davacının maruz kaldığı olayın istek dışı ve beklenmeyen bir vak'a olduğunu, bundan kendilerinin sorumlu tutulamayacağını dile getirdi. Kendilerinin 'hayvan idare eden' olmadıklarını belirten davalılar, kasti bir hareketi olmadığını, davacının da gerekli tedbir almadan, kulübesinde yavrusu olan köpeklerin çok yakınından geçtiğini ileri sürdü. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davacıya toplam 2 bin 250 TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı hem davacı, hem de davalılar temyiz etti. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkeme hükmünü yerinde buldu.

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