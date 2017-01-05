Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Köpeklerin saldırısına uğrayan Suriyeli çocuk ölümden döndü

Başkentte sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, olay önceki gün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ekmek almak için markete giden 12 yaşındaki Suriyeli C.S, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpekler, yere düşen çocuğun kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sokak köpekleri uzaklaştırılırken, yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan C.S'nin kafasındaki ve vücudunun diğer bölgelerindeki yaralar tedavi edildi. Hastane yetkilileri, tedavisine devam edilen C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, Suriyeli aile de çocuklarının, vatandaşların yardımıyla ölümden döndüğünü belirtti.

Altındağ Belediyesi yetkilileri de sokak köpekleri ile ilgili vatandaşlardan çok şikayet geldiğini, bu konuda gerekli önlemlerin alınması yönünde büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi. İlçenin birçok noktasına sokak köpekleri için yem bırakıldığını, kısırlaştırma çalışmaları yapıldığını, zor durumdaki sokak köpeklerinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, yaşanan bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okmeydanı'nda 'video' operasyonu kamerada

Okmeydanı"nda "video" operasyonu kamerada

Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili 'Faraday Future' tanıtıldı

Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili 'Faraday Future' tanıtıldı

İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de DEAŞ operasyonu

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA