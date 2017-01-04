Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçleri, çevre güvenliği alarak patlayıcıyı imha etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin Gülveren Mahallesi'nden geçen Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan köprünün altında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti.

Ekipler, yolu çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. 3 piknik tüpüyle hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi için Şanlıurfa'dan bomba imha uzmanı ekipleri çağırıldı. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Whatsapp kullananlar dikkat!

Whatsapp kullananlar dikkat!

Kışın güvercinlerin yemi esnaf veriyor

Kışın güvercinlerin yemi esnaf veriyor

Yanardağın içinden elmas çıktı

Yanardağın içinden elmas çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA