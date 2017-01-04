Köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçleri, çevre güvenliği alarak patlayıcıyı imha etti.
- DHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin Gülveren Mahallesi'nden geçen Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan köprünün altında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti.
Ekipler, yolu çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. 3 piknik tüpüyle hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi için Şanlıurfa'dan bomba imha uzmanı ekipleri çağırıldı. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.
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