Köprü ve otoyollar saniyede 38 lira kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 38 lira gelir getirdi.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl sonu itibarıyla 290 milyon 497 bin 113 lira, otoyollardan ise 913 milyon 707 bin 940 lira gelir sağlandı. Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin 681 liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 liraya çıktı. Böylece köprü ve otoyollardan saniyede yaklaşık 38 lira gelir sağlanmış oldu.