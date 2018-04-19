Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Koray Çalışkan, FETÖ propagandasından hapis cezasına çarptırıldı

Koray Çalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden 'FETÖ propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Koray Çalışkan hakkında 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.
 
Başsavcılıkça Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.
 
Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Çalışkan hakkında kararını verdi. Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
Çalışkan, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı.
 
 
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA