Koray Çalışkan, FETÖ propagandasından hapis cezasına çarptırıldı
Koray Çalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden 'FETÖ propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Koray Çalışkan hakkında 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.
Başsavcılıkça Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.
Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Çalışkan hakkında kararını verdi. Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Çalışkan, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı.
(Sabah)
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