Kore Gazisi Tican hayatını kaybetti
Milas’ın Ören Türkevleri Mahallesi’nde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Tican, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Tican, düzenlenen askeri tören ile Türkevleri Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- İHA
Kore Gazisi Tican’ın cenazesine; Milas Hava Meydan Komutanı Albay Cenk Erataç, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti başkanları ve Türkiye Muharip Gazi Derneği Milas Şubesi’nden gazi arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Tican’ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Sarban, Tican’ın vefatıyla Milas'ta hayatta 21 Kore Gazisi kaldığını kaydetti.
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