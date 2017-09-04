Korkulan oluyor! Füzeler peş peşe fırlatıldı

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pyongyang'ın herhangi bir saldırı düzenlemesi halinde büyük bir askeri yanıt alacağını açıkladı. Mattis, Kuzey Kore'nin tamamen ortadan kaldırılmasını istemediklerini de sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün acil bir şekilde hidrojen bombası denemesini görüşmek üzere toplanıyor. Gözler, toplantıdan çıkacak kararlarda.

Yeryüzünü sarsan Kuzey Kore'nin hidrojen bombası testi, yeni füzelerin ateşlenmesini tetikledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den gelecek muhtemel saldırılara karşı Hyunmoo II balistik füzelerini ateşledi. Ülkenin hangi noktasından fırlatıldığı açıklanmayan ve Kuzey'e yanıt niteliği taşıyan füzelerin fotoğrafları, dünyaya servis edildi. Ateşlenen füzeler gerçek mermi taşıyor.

Güney Kore ordusu aynı zamanda Kuzey sınırındaki Paju'da tatbikat yapıyor. AP ve Reuters, tankların sahne aldığı tatbikattan çok sayıda fotoğraf geçti.

Reuters haber ajansı, ABD ve Güney Kore'nin artan tehdide karşı daha fazla tatbikat yapmayı planladığını bildiriyor.

AP ayrıca, Çin sınırındaki bir kulede nöbet tutan Kuzey Koreli askerlerin fotoğrafını servis etti. Fotoğrafta, askerlerden ikisi otururken biri elinde silahla objektife bakıyor.

Alarm durumuna geçen Güney Kore ve Japonya'nın liderleri, bugün bir kez daha görüştü. Japon televizyonu NHK, Başbakan Shinzo Abe ve Güney Kore lideri Moon Jae-in'in telefonda konuştuğunu ve Pyongyang yönetimine daha fazla baskı yapılması için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

ABD lideri Trump'ın 'haydut devlet' olarak tanımladığı Kuzey Kore'ye karşı en sert açıklama ise, Savunma Bakanı James Mattis'ten geldi. Beyaz Saray dışında gazetecilerin karşısına çıkan Mattis, ABD ya da ABD'nin müttefiklerini tehdit eden herhangi bir saldırının büyük bir askeri yanıtla karşılık göreceğini söyledi.

Askeri yanıtın 'etkili ve ezici' olacağını vurgulayan ABD Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin tamamen ortadan kaldırılmasını istemediklerini ancak çok fazla seçenekleri olduğunu da aktardı.

Başkan Trump ise, kilise çıkışında gazetecilerin askeri müdahale sorusuna 'Bakacağız' yanıtını verdi.

BMGK acil toplanıyor

Gözlerin çevrildiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin çağrısıyla bugün acil toplanıyor. Konsey, son bir haftada ikinci kez Kuzey Kore'yi masaya yatıracak.

Daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere olan BMGK'nın bu kez Pyongyang'a karşı nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Zira, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Çin üzerinden Kuzey Kore'ye baskı kurarak nükleer ve füze testlerini engellemeyi denedi ancak başarılı olamadı. Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki konumunda bulunan Çin, genelde taraflara sağduyu çağrısı yaparak gelişmeleri takip ediyor.

'Sayın seyirciler, her an dünyayı yok edebiliriz'

6.3 büyüklüğünde depreme neden olan patlamayı, Kuzey Kore'nin en ünlü sunucusu Ri Chun-hee resmi televizyondan gülücükler saçarak duyurdu, "Sayın seyirciler, her an dünyayı yok edebiliriz" dedi.

Bu yıl füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore, ilk kıtalararası balistik füzelerini Temmuz ayında fırlatmıştı. Ağustos ayının sonunda fırlatılan balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçerek denize düşmüştü. Uzmanlar, Pyongyang'ın elindeki füzelerle ABD topraklarını vurabileceğini tahmin ediyor.

Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi. (Milliyet)