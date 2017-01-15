AK Parti Adıyaman Milletvekili Boynukara: Korkutanlar tarihin çöplüğünde unutulacak

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 14. madde üzerinde görüşmeler başladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, grubu adına yaptığı konuşmada, teklifin tümünün Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Teklifin hayata geçmesi halinde kuvvetlerin tek elde toplanacağını savunan Kayışoğlu, etkili bir denetim mekanizmasının da bulunmadığını söyledi.

Demokratik devlet ve hukuk devleti ilkesinin de ortadan kalkacağını ifade eden Kayışoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teklifte, haklarla ilgili bir denetim yok. Örneğin cumhurbaşkanı bir sabah kalkıp, 'Emekli maaşı alanlar teröristtir. Yattıkları yerden maaş alıyorlar' dese ve bütün emekli maaşlarını kesse bunu engelleyecek hiçbir bir denetim mekanizması yok. İçinizden 'Ne alakası var?' diyorsunuz. Ben de diyorum ki; doları olana 'Teröristtir' demek ne kadar alakalıysa benim bu söylediğim de o kadar mantıklı ve alakalıdır."

Teklifi verenlerin temel gerekçelerinden birinin ülkeye istikrar getirmek olduğunu dile getiren Kayışoğlu, tek başına iktidar olan bir partinin istikrar için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duymasının da anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledi.

"Korkutanlar tarihin çöplüğünde unutulacak"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, şahsı adına yaptığı konuşmada, vatandaşın, içi boş korkularla yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti.

"Diktatör, tek adam rejimi, hayat tarzına müdahale" gibi gerçekliği olmayan korkular yayılmaya çalışıldığını belirten Boynukara, asıl korkulması gerekenlerin, korku yaymaya çalışanlar olduğunu ifade etti.

Boynukara, "Sorunlarımız çoktur, ama çözümlerimiz de çoktur. Yeter ki çatışmalarda ortaya çıkan ve dumanlı havalardan beslenenlerden korkmayalım. Korkanlar ve korkutanlar tarihin çöplüğünde unutulacaktır." diye konuştu.