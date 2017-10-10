Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, ilçede görevli bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
- AA
Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı" dedi.
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