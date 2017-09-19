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Cumhurbaşkanlığı korumalarına silah satışını engelleyen ABD'ye Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için ABD ile yapılan silah anlaşması, Trump yönetimi tarafından geri çekildi. ABD'de bulunan Erdoğan'dan karara tepki geldi.

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ABD Dişişleri Bakanlığı, kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekti.

Böylelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında ABD'li bir silah şirketi ile yapıldığı söylenen 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalktı.

ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi, Amerikan PBS kanalına mülakatta değerlendirdi.
Trump yönetiminin Silah satış tasarısını geri çekme kararına inanamadıklarını söyleyen Erdoğan, ABD yönetiminin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı. (NTV)

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