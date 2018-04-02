Koşmak onlara iyi geldi

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Akbatı Koşusu 2018’ binden fazla kişinin katılımıyla tamamlandı. Koşuda yetişkinler için 10 km ve 5 km’lik iki ayrı parkur, bir de çocuk parkuru vardı. Esenyurt- Bahçeşehir bölgesinde bir ilke sahne olan koşu etkinliğine Akbatı Koşusu’nun mimarlarından ve en büyük destekçilerinden Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy’un yanı sıra Cenk Eyüboğlu, Pınar Tezcan, Kerem Özçapkın, Sinan Kosif , Ayşe Kucuroğlu ve Can Yılmaz gibi cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldı.

Koşuda 5 kilometrelik parkurda yarışan Alize Dinçkök Eyüboğlu koşu ile ilgili olarak; “Ben haftada ortalama 30-40 kilometre koşuyorum. Dolayısıyla beraber koştuğum bir ekip de var. O ekiple bir araya geldiğimizde ‘Bunu neden bir etkinliğe dönüştürmüyoruz ki’ diye düşündük ve koşmak iyi gelecek mottosuyla yola çıkarak Akbatı Koşusu’nu hayata geçirmeye karar verdik” dedi.



Spor ve Sağlıklı Yaşam Ekseni



Etkinliğin bir diğer mimarı olan Gökşin Durusoy ise ilk kez düzenlenen koşuyla ilgili olarak; “Ziyaretçilerimize farklı deneyimler sunmak için bir ilke imza atmak istedim. Bu koşuyu, misafirlerimizi spor, sağlıklı yaşam ve iyilik ekseninde buluşturmak üzere organize ettik” şeklinde konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından verildi. Kazananlara çeşitli ödüllerin verildiği koşunun ardından Festival Park alanında devam eden etkinliklerde, müzik dinletileri, sağlıklı yaşam söyleşileri, origami, makers club ve blogger eşliğinde Mobile Kids etkinlikleri ile tüm misafirler keyifli bir gün yaşadı. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile iş birliği dahilinde düzenlenen sanal gerçeklik gözlüğü ile su altında deniz kaplumbağalarıyla yüzme deneyimi de yaşayan katılımcılar gün boyu eğlenceli dakikalar geçirdi.