Kosova, Türkiye ile iyi bir ortaklık istiyor

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Türkiye ile mümkün olduğunca en iyi bir ortaklık istediklerini belirtti.

Kosova Meclisinin bugünkü oturumunda, FETÖ terör örgütünün 6 üst düzey mensubunun dün Kosova'da gözaltına alınıp Türkiye'ye sınır dışı edildiği operasyon gündeme geldi.

Kosova Başbakanı Haradinaj, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Türk vatandaşlarının gözaltına alınıp sınır dışı edilmelerini, medya ve üçüncü şahıslardan öğrendiğini anımsattı.

Yakalanan şahısların, dün öğle vakti Türkiye'de olduklarını ve sevkiyat da olmak üzere herşeyin önceden organize edildiğini belirten Haradinaj, "Kosova Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne saygısı var. Bu ülke, bağımsızlığımızın başından beri Kosova'yı tanıyan ülkedir. Bizim uluslararası planımızı destekledi. Ayrıca Türkiye'de, buralı olan milyonlarca Arnavut yaşıyor. Türkiye ile mümkün olduğunca en iyi bir ortaklık istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi'yi istifaya çağırdığını yineledi.

Kosova Meclis Başkan Vekili ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müfera Şinik ise dün gerçekleşen tutuklamaların, Kosova ve Türkiye'nin kurumları arasında yapılan ortaklaşa bir çalışma olduğunu vurguladı.

KDTP milletvekilleri olarak bu durumda hiç kimsenin bunun hukuki bir ihlal olduğunu iddia edemeyeceğini düşündüklerini ve bu tutuklamaların gerekçe üzerine yapıldığını belirten Şinik, "Bu kişiler sadece Türkiye'yi değil, Kosova'yı da tehdit edebilecek örgüt üyeleridir. Bu durumda İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi'nin haksız yere suçlu duruma düşürülmeleri bizleri üzmektedir." dedi.

Şinik, ayrıca, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonra da en iyi bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.