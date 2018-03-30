Kosova'da tutuklanan FETÖ'cü Karabina'nın yakalanma anı görüntülendi
MİT'in Kosova polisi ile birlikte yürüttüğü operasyonda dün yakalanarak Türkiye'ye getirilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
MİT'in Kosova polisi ile birlikte yürüttüğü operasyonda dün yakalanarak Türkiye'ye getirilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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