Köy bekçisi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Gökçeyol köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası köy bekçisi Musa Oğuz’dan iki gündür haber alamayan ailesi olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma ve köy halkı tarafından arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Musa Oğuz, Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyü yakınlarında ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Musa Oğuz'un başına almış olduğu darbe sonucu öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.