Köy çocukları 'Anadolu' hayatını fotoğrafladı

Erzurum'da köy çocuklarının fotoğraf çalışmalarının yer aldığı "Anadolu'da Hayat" konulu fotoğraf sergisiaçıldı.

Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, Horasan İlçesi Atatürk İlkokulu Fotoğrafçılık Kulübüne üye öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri mahallelerdeki obje ve nesneleri fotoğraflayarak yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Sergi koordinatörü Elif Şakar, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencileriyle fotoğrafçılık faaliyetlerini yürüttüklerini anlatarak, şunları aktardı:



"Sergimizde, öğrencilerimizin deklanşöre basarak kendi yaşadıkları çevre ve mahalleye ilişkin fotoğrafları sergiledik. Projedeki amaç, öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek sosyal bireyler olmalarını sağlamak, fotoğraf yardımıyla sanatsal bakışını geliştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, sadece fotoğraf çekmek değil, fotoğrafların öyküsünü yazma, renk düzenleme ve doku çalışması hakkında bilgi edinecek. Sergiden elde edilen maddi ve manevi kazancı okulumuzdaki dezavantajlı öğrencilere yönelik etkinliklerde kullanacağız."

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da öğrencilerin ilk kez fotoğrafçılık üzerine çalışma yaptığını belirterek, şunları belirtti:

"Sergi koordinatörü Elif Sena Güçtaş Şakar öğretmenimiz, yıllarca kentimizdeki öğrencilerimize hizmet ediyor. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor ve eserlerini bizlerle buluşturuyor. Kurum olarak öğrencilerimizin ilk çalışmalarının tarihi yapının içerisinde sergilenmesini sağladık. Elif öğretmenimize her zaman diyaloğumuz ve desteklerimiz devam edecek."

Sergiyi, öğrenci aileleri ve vatandaşlar gezdi.