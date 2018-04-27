Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Köy çocukları 'Anadolu' hayatını fotoğrafladı

Erzurum'da köy çocukları 'Anadolu'da Hayat' konulu fotoğraf sergisi düzenleyerek kendi yaşamlarını aktaran kareleri vatandaşların beğenisine sundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum'da köy çocuklarının fotoğraf çalışmalarının yer aldığı "Anadolu'da Hayat" konulu fotoğraf sergisiaçıldı.

Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, Horasan İlçesi Atatürk İlkokulu Fotoğrafçılık Kulübüne üye öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri mahallelerdeki obje ve nesneleri fotoğraflayarak yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Sergi koordinatörü Elif Şakar, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencileriyle fotoğrafçılık faaliyetlerini yürüttüklerini anlatarak, şunları aktardı:

"Sergimizde, öğrencilerimizin deklanşöre basarak kendi yaşadıkları çevre ve mahalleye ilişkin fotoğrafları sergiledik. Projedeki amaç, öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek sosyal bireyler olmalarını sağlamak, fotoğraf yardımıyla sanatsal bakışını geliştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, sadece fotoğraf çekmek değil, fotoğrafların öyküsünü yazma, renk düzenleme ve doku çalışması hakkında bilgi edinecek. Sergiden elde edilen maddi ve manevi kazancı okulumuzdaki dezavantajlı öğrencilere yönelik etkinliklerde kullanacağız."

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da öğrencilerin ilk kez fotoğrafçılık üzerine çalışma yaptığını belirterek, şunları belirtti:

"Sergi koordinatörü Elif Sena Güçtaş Şakar öğretmenimiz, yıllarca kentimizdeki öğrencilerimize hizmet ediyor. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor ve eserlerini bizlerle buluşturuyor. Kurum olarak öğrencilerimizin ilk çalışmalarının tarihi yapının içerisinde sergilenmesini sağladık. Elif öğretmenimize her zaman diyaloğumuz ve desteklerimiz devam edecek."

Sergiyi, öğrenci aileleri ve vatandaşlar gezdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA