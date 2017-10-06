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Köyceğiz'de jandarma ve polisten sıkı denetim

Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda olduğu belirtilen PKK'lı terörist grubuna yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Dün, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda kaçan iki teröristin de yakalanması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. İlçeye giriş ve çıkışlarda polis ve jandarma otomobilleri durdurup arama yapıyor.

  • İHA
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar ormanlık alanda dün başlayan terör operasyonunda 2 teröristin arama çalışmaları sürüyor. 
 
5 teröristin etkisiz hale getirildiği önceki günkü operasyonun ardından jandarma ve polis ekipleri ormanlık alanda 2 teröristin arama çalışmalarını sürdürürken, karayolunda da yol denetim çalışmaları sıklaştırıldı.  
 
Fethiye-Dalaman-Ortaca-Köyceğiz ve Akyaka kavşağı ile merkez ilçe Menteşe girişlerinde ve çıkışlarında polis ve jandarma yol kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde trafik ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerden asker ve polis de denetimlerde güvenliği sağlıyor. Ekipler ağır iş makinelerinin kasa ve kapalı bölümlerinde arama çalışması yapıyor.
 
Kaçan 2 teröristle ilgili operasyonların aralıksız olarak sürdüğü ve kaçan terör örgütü mensuplarının sağ veya etkisiz hale getirilmesine kadar operasyonların devam edeceği açıklandı.
 

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