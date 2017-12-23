Köyceğiz’de kanser hastası Asena için kermes

Köyceğiz Belediyesi Kültür Evinde, Köyceğiz Kadın Akademisince düzenlenen kermesten elde edilen gelirin, Asena Ceren Hoşman’ın yardım kampanyasına destek olmanın yanı sıra mesire alanına emzirme ve bebek bakım odası yapımında kullanılacağı açıklandı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve HÜRPEDAL Bisiklet Topluluğu da etkinliğe katılarak kermese destek oldu.

Kadın Akademisi Başkanı Berrin Orhan; “Kermesten elde edilen gelirle genç kızımızın yardım kampanyasına destek olacağız, aynı zamanda emzirme odası yapacağız. Kermesimize halkımız ilgi gösterdi. Hastanemizden, Ortaca’dan destek var. Panayır havasında güzel bir kermes olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Asena Ceren Hoşman’ın halası Neslihan Hoşman, Köyceğiz Kadın Akademisi tarafından düzenlenen kermese vatandaşların büyük bir ilgi göstermesini mutlulukla karşıladıklarını dile getirerek; “Çok duygulu anlar yaşıyorum, herkese ilgilerinden dolayı bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da tedavisi devam eden Asena Ceren Hoşman ise kermesi düzenleyerek kampanyasına destek olanlara ilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

SGK’nın bedeli ödenen ilaçlar listesinde olmayan her kürü yaklaşık 21 bin liralık ilaç için Muğla Valiliği aracılığı ile yardım kampanyası başlatılmıştı.