 Köydeki evler neden aranmadı?

AĞRI’nın Bezirhane Köyü’nde Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaçırılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için 18 gün boyunca jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar ve gönüllüler adeta seferber oldu. Köydeki dere yatakları, metruk binalar didik didik arandı, hatta fosepsik kuyuları boşaltıldı.

DELİL KARARTTILAR

Tek bir izine bile rastlanılmayan küçük kız 18 gün sonra daha önceden arama yapılan bir derede ölü bulundu. Leyla’nın ölümünen ardından başlatılan soruşturmaya Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk müdahillik talebinde bulundu. Başkan Artuk, Leyla’nın ölümünde ihmal olabileceğini belirterek dilekçesinde, şunları kaydetti: “Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir’in 14 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir ‘hassasiyet’ gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır.” Katil ya da katillerin Leyla Aydemir’in üzerindeki elbiseleri delilleri karartmak amacıyla çıkarılmış olabileceğini ifade eden Ali Artuk “10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz” dedi.

SAVCILIK KARARI GEREKLİ

Öte yandan hukukçular, köydeki tüm hanelerde böyle bir arama yapılabilmesi konusunda her hane için gecikmesinde sakınca olan hal kapsamında savcılıktan, diğer hallerde ise sulh ceza hakimliğinden her bir ev ve eklentisi için tek tek arama kararının alınmasının yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.