Köydeki evler neden aranmadı?
Kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan ve 10 gün aç kaldığı tespit edilen Leyla’nın bu süre boyunca köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulunan Ağrı Baro Başkanı Artuk “Küçük kızın ölümünde ihmal olabilir” dedi.
AĞRI’nın Bezirhane Köyü’nde Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaçırılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için 18 gün boyunca jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar ve gönüllüler adeta seferber oldu. Köydeki dere yatakları, metruk binalar didik didik arandı, hatta fosepsik kuyuları boşaltıldı.
DELİL KARARTTILAR
Tek bir izine bile rastlanılmayan küçük kız 18 gün sonra daha önceden arama yapılan bir derede ölü bulundu. Leyla’nın ölümünen ardından başlatılan soruşturmaya Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk müdahillik talebinde bulundu. Başkan Artuk, Leyla’nın ölümünde ihmal olabileceğini belirterek dilekçesinde, şunları kaydetti: “Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir’in 14 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir ‘hassasiyet’ gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır.” Katil ya da katillerin Leyla Aydemir’in üzerindeki elbiseleri delilleri karartmak amacıyla çıkarılmış olabileceğini ifade eden Ali Artuk “10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz” dedi.
SAVCILIK KARARI GEREKLİ
Öte yandan hukukçular, köydeki tüm hanelerde böyle bir arama yapılabilmesi konusunda her hane için gecikmesinde sakınca olan hal kapsamında savcılıktan, diğer hallerde ise sulh ceza hakimliğinden her bir ev ve eklentisi için tek tek arama kararının alınmasının yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.
Öldürüp amcasına kahvaltıya gitmişler
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit’in, olay günü Eylül’ün amcası Ahmet Yağlıkara’nın evine gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre Koçyiğit ikilisi burada Eylül’ün amcasından kendilerine kahvaltı hazırlamasını istedi. Amcanın ikiliye “Biz Eylül’ü aramaya çıkıyoruz” demesi üzerine, Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit’in arama çalışmalarına katıldığı belirlendi. Uğur Koçyiğit, bir süre arama çalışmalarına katıldıktan sonra köyden ayrılmıştı.
13 GÜNDÜR KONUŞMADI
Uğur Koçyiğit’in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin evlerine sürekli giderek yemek yediği belirtildi. Sincan Cezaevinde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.
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