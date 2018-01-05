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Köye saldıran aç kurtlar kangal köpeğini parçaladı

Ardahan'da yiyecek bulmak için köye inen kurt sürüsü kangal köpeğini parçalayarak yedi.

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Aç kalan kurt sürüsü, Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyüne indi ve bir çiftlik önünde bulunan iki kangal köpeğinden birisini parçaladı. Çiftliğin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çiftlik önünde bulunan anne ve yavru kangal köpeklerin yanına önce bir kurt geliyor. Kangal köpekleri açık alana çıkınca kurt sürüsü köpeklere saldırıyor. Anne köpek kendini kurtarırken 7 aylık kangal, kurtların saldırısıyla yere düşürerek telef oluyor.
 
9 kurdun kangal köpeğini telef etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. (İHA)

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