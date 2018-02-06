'Köyüme dönüyorum' diyene 300 koyun verilecek

Köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konan teşviklere bir yenisi daha eklendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KÖYÜNE DÖNENE 300 KOYUN VE MAAŞ