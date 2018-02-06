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'Köyüme dönüyorum' diyene 300 koyun verilecek

Köyden kente göçü önlemek için hazırlanan proje kapsamında çifçi ailelere 300 adet damızlık koyun verilmesi öngörülüyor.

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Köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konan teşviklere bir yenisi daha eklendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KÖYÜNE DÖNENE 300 KOYUN VE MAAŞ

Bakan Fakıbaba “Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder." dedi.

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