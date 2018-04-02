Koyun otlatırken kitap okuyan Kader’e ödül

Siirt’te, biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Özer’in Afetevleri Mahallesi’ndeki boş bir arazide koyun otlattığı sırada kitap okuyuşu, kameralara yansıdı. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Özer’i İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında İstanbul ve Çanakkele’yi gezecek öğrenci grubuna dahil etti. Özer “Kitap okurken bir polis ağabey yanıma geldi, ailemle iletişime geçti. İstanbul ve Çanakkale’ye geziye götürmek istediklerini söyledi. Kitap okumanın bir faydasını da burada gördüm. İstanbul ve Çanakkale’yi hiç görmedim, çok mutluyum. Şehitliği ziyaret etmek çok güzel” dedi.