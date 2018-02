Köyüne dönen çiftçiye destek projesi toplumun her kesimini memnun etti: Bu proje et ithalatını bitirir, işsizliği düşürür Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köyüne geri dönen çiftçi ailelere sağlanacak 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek.' ifadesini kullandı.