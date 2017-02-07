Koyunları çalanlar jandarmadan kaçamadı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde çiftçi Abdullah Coşkun, bugün saat 02.30 sıralarında hayvanlarına bakmak için gece ağılana gittiğinde 55 küçükbaş hayvanın çalındığını farketti. Coşkun, durumu jandarmaya bildirdi. Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 55 koyunun ağıldan çıkarıldıktan sonra bir araca yüklendiğini tespit etti.

Yükleme noktasındaki lastik ve ayak izlerini takip eden jandarma hayvanları çaldıkları ileri sürülen C.K. ile M.Z.'yi Gülağzı Mahallesi'nde, 6 saat sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Buradaki bir ağıl içinde bulunan küçükbaş hayvanlar, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.