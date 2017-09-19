Koza-İpek Holding sanıkları yarın hakim karşısına çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakında açılan davanın ilk duruşması, yarın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Ankara Adliyesi'nde görülecek.

Davaya, 21 Eylül'de de devam edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ çatı davasının firari sanığı, Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" "özel bölgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması isteniyor.

- Koza-İpek Holdinge ilişkin süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2015'te şüpheli Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile Hamdi Akın İpek'in ikametgahında arama yapıldı. Aramada el konulan tüm kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyeti incelemeleri neticesi düzenlenen rapor doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atandı.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/1. maddesi gereğince holding bünyesinde bulunan ve kayyum idaresinde olan şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. Sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı suç raporu düzenlendi.

Şüphelilerce yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç ayrı rapor düzenledi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmesi için de bilirkişi heyeti görevlendirildi. Dosya kapsamında düzenlenen bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 şüpheli hakkında dava açıldı.