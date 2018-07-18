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'Kozmik Odada Kumpas' davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen 'Kozmik Odada Kumpas' davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen "Kozmik Odada Kumpas" davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

 

Yargıtayda görülen "Kozmik Odada Kumpas" davası sanıklarından eski savcı Mustafa Bilgili'ye 11 yıldan 24 yıla kadar, eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'e ise 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaada, Kozmik Oda soruşturmasının, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri hukuka aykırı şekilde temin etmeye yönelik oluşturulan örgütsel plan çerçevesinde kurgulandığı vurgulandı.

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