KPSS 2018 geç başvuru işlemi nasıl yapılır ÖSYM KPSS başvuruları 120 puanı nedir

2018 KPSS girecekler için son bir fırsat daha oldu. 2018 KPSS Lisans geç başvuru işlemleri başladı. KPSS geç başvuru işlemi nasıl yapılır Geç başvuru ücreti ne kadar 2018 KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ilişkin detaylar belli oldu. Kpss120 nedir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılında düzenlenecek 2018 KPSS sınav takvimi ve KPSS başvuru işlemleriyle ilgili duyuru yayımlayarak merak edilen ayrıntılar netliğe kavuştu. KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS heyecanı saran adaylar son 2018 KPSS son başvuru tarihi için yaptığı araştırmalar sonuç buldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM açıklaması ve 2018 KPSS hakkında diğer detaylar haberimizde ..

KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURUSU İÇİN SON ŞANS

Geç başvuru tarihi: (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 6 Haziran 2018

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

P120 PUANI NEDİR? HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır. 2017-YDS İlkbahar Dönemi sınavına katılan adaylardan KPSS120 puanının hesaplanmasını isteyenler bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgi alanında işaretleme yapmayan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanmayacaktır. 1-17 Temmuz 2017 tarihine kadar bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz.

Bu puanın hesaplaması, Genel Yetenek testinden 0.15, Genel Kültür Testinden 0.15, Eğitim Bilimleri Testinden 0.20 ile YDS Testinden 0.50 katsayısının alınmasıyla ortaya çıkmaktadır.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

2018 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ...

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ...

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Sınav takvimi ise şöyle:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 22 Temmuz, Saat: 10.15.

Eğitim Bilimleri: 22 Temmuz, Saat: 14.45.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları Birinci Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 28 Temmuz, Saat: 10.15.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları İkinci Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 28 Temmuz, Saat:14.45.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları Üçüncü Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 29 Temmuz, Saat: 10.15.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 5 Ağustos Pazar, Saat 10.15